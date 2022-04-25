Badem çiçekleriyle renklenen Akdamar Adası’nda görsel şölen

Van'da yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yerlerinden olan Akdamar Adası, havaların ısınması ve badem ağaçlarının çiçek açmasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Özellikle nisan ayında badem ağaçlarının çiçeklenmesi ile ziyaretçi sayısında büyük yoğunluk yaşanan Akdamar Adası’nın zirve noktasına çıkan ziyaretçiler, adanın Gevaş ilçesinde bulunan karlı Artos Dağı’yla bütünleşerek oluşturduğu manzaranın keyfini çıkarıyor.

Badem ağaçlarının açtığı pembe ve beyaz çiçekler adaya farklı bir güzellik katarken, çiçek kokuları ve adayı mesken tutan martı sesleri ise ziyaretçileri mest ediyor.

Yılın bu mevsiminde adayı ziyaret eden doğa fotoğrafçıları, badem çiçekleri ile renklenen ada, Akdamar Kilisesi ve Artos Dağı’nın oluşturduğu eşsiz manzaranın fotoğraflarını çekerek arşivlerine katıyor.

Bitlis’te görev yapan öğretmen Hatice Kanbur, bahar mevsiminde güzelleşen Akdamar Adası’nı gezmeye ve fotoğraflamaya geldiklerini belirterek, “Van’ın doğal güzelliklerinden çok bahsetmişlerdi, bizde bugün bizzat gelerek görmek istedik.

Özellikle nisan ayında badem ağaçlarının çiçek açması, fotoğrafçıların çok dikkat çektiği bir konu. Biz de bizzat buraya gelerek fotoğraf çekmek istedik. Bu doğal görüntüleri görüntüledik. Herkesi bekleriz” dedi.

Adayı ziyaret eden Oğuzhan Yörük de, Akdamar Adası’na ikinci kez geldiğini belirterek, “İlk kışın gelmiştik, karlar içinde bir ziyaretimiz olmuştu. O zamanda ayrı bir güzeldi. Şu anda ise bambaşka bir güzellikte. Her yer rengarenk, badem ağaçları çiçek açmış.

Onun dışında her yerde ayrı ayrı fotoğraf çekilme alanları var. Van’ın en güzel yerlerinden biri diyebilirim. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim” diye konuştu.