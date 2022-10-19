Avcılar DKMP ekipleri tarafından kontrol edildi

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Erciş Çelebibağı, Muradiye Bendimahi, Gevaş Göründü ve Erçek Gölü sulak alanlarında avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde avcıların evrak ve av malzemeleri kontrol edilirken, evrak ve tüfeklerinin yasalara uygun olan avcılara teşekkür ettiler.iha