Arıtma tesisindeki atık su içme suyuna dönüştürülecek

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Doğu Anadolu Bölge Başkanı Okan Kara, yaptıkları proje ile hem bölge halkını kötü kokudan kurtardıklarının hem de atık su tesisinden arındırılmış suyu içme ve sulama suyuna dönüştürdüklerini söyledi.

ÇEVRE 04.11.2022, 10:27
Arıtma tesisindeki atık su içme suyuna dönüştürülecek

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan TARIMKON Doğu Anadolu Bölge Başkanı Okan Kara, Van Gölü’ndeki dip çamuru arındırabilmek adına 5 Haziran 2021 tarihinde İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kurulduğunu hatırlattı.

Tesiste yapılan çalışmalar sırasında özellikle son aylarda bölge halkını rahatsız edici kokunun yaşandığını belirten Kara, “Kötü kokudan dolayı problem vardı. Yetkililer bu problemlerle ilgili çalışmalarını sürdürürken, bizde Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu olarak genel merkezimiz aracılığıyla olaya el atıp, çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk.

Bu çalışmaları yerinde incelerken atık su arıtma tesisinden almış olduğumuz analiz sonuçları ile çok kısa bir süre içerisinde ve uzun süredir profesyonellerimiz tarafından yurt dışında denenmiş ve sonuca ulaşmış bir proses uygulayıp, o prosesle de buradaki Ar-Ge çalışmalardan sonra tamamen kötü kokuyu ortadan kaldırabileceğimiz kanaatine vardık. Yetkililerle görüşüp, laboratuvar eşliğinde birebir uygulama yapıp, kokunun giderilmesi yönünde çalışmalar yaptık” dedi.

Projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayan Kara, “Bu kötü kokuyu gidermekten ötürü Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu olarak bir ilke imza atmış bulunmaktayız. Bu atık su tesisinden arındırılmış, bertaraf edilen suyu, Van Gölü’ne ya da başka illerde suya deşarj edilen kısmındaki suyu biz tamamen içme veya tarım sulama suyuna dönüştürüyoruz.

Bu proje faaliyete geçtiği zaman ülkemizde tamamen içme suyu problemimiz ve tarım sulama sorunumuzun ortadan kalkacağını söyleyebilirim. Aynı zamanda çökelti çamuru dediğimiz çamuru tamamen yüzde 100 organomineral gübreye dönüştürme projemiz var. Bunlar yakın zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış izinlerle tamamen faaliyete geçecektir. Bunun da müjdesini buradan tüm halkımıza duyurmak isterim” ifadelerini kullandı.İHA

Yorumlar (0)
11
az bulutlu
Namaz Vakti 04 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9