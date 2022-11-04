Arıtma tesisindeki atık su içme suyuna dönüştürülecek

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan TARIMKON Doğu Anadolu Bölge Başkanı Okan Kara, Van Gölü’ndeki dip çamuru arındırabilmek adına 5 Haziran 2021 tarihinde İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kurulduğunu hatırlattı.

Tesiste yapılan çalışmalar sırasında özellikle son aylarda bölge halkını rahatsız edici kokunun yaşandığını belirten Kara, “Kötü kokudan dolayı problem vardı. Yetkililer bu problemlerle ilgili çalışmalarını sürdürürken, bizde Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu olarak genel merkezimiz aracılığıyla olaya el atıp, çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk.

Bu çalışmaları yerinde incelerken atık su arıtma tesisinden almış olduğumuz analiz sonuçları ile çok kısa bir süre içerisinde ve uzun süredir profesyonellerimiz tarafından yurt dışında denenmiş ve sonuca ulaşmış bir proses uygulayıp, o prosesle de buradaki Ar-Ge çalışmalardan sonra tamamen kötü kokuyu ortadan kaldırabileceğimiz kanaatine vardık. Yetkililerle görüşüp, laboratuvar eşliğinde birebir uygulama yapıp, kokunun giderilmesi yönünde çalışmalar yaptık” dedi.

Projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayan Kara, “Bu kötü kokuyu gidermekten ötürü Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu olarak bir ilke imza atmış bulunmaktayız. Bu atık su tesisinden arındırılmış, bertaraf edilen suyu, Van Gölü’ne ya da başka illerde suya deşarj edilen kısmındaki suyu biz tamamen içme veya tarım sulama suyuna dönüştürüyoruz.

Bu proje faaliyete geçtiği zaman ülkemizde tamamen içme suyu problemimiz ve tarım sulama sorunumuzun ortadan kalkacağını söyleyebilirim. Aynı zamanda çökelti çamuru dediğimiz çamuru tamamen yüzde 100 organomineral gübreye dönüştürme projemiz var. Bunlar yakın zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış izinlerle tamamen faaliyete geçecektir. Bunun da müjdesini buradan tüm halkımıza duyurmak isterim” ifadelerini kullandı.İHA