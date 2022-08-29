Arin Gölü’nde flamingoların görsel şöleni

Adilcevaz ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Arin Gölü, göç sırasında her yıl olduğu gibi bu dönemlerde de flamingoların uğrak yeri haline geldi. Havadan çekilen görüntülerde, Arin Gölü üzerinde adeta dans ederek görsel şov yapan flamingolar, kuş ve doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı haline geliyor. İran’dan göç ederek Van Gölü’ne gelen flamingolar, Van’ın Erçek Gölü’nde ve Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü’nde de yoğun bir şekilde görülüyor. Arin Gölü’nün sığ alanlarında konaklayan ve beslenen flamingolar, bu yıl ördeklerle birlikte paylaştıkları Arin Gölü’nde yine kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları da flamingoların Arin Gölü’nü renklendirdikleri eşsiz görüntüleri görmek ve fotoğraflamak için bölgeye akın ediyor. Doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, flamingoların Arin Gölü'nde oluşturduğu eşsiz manzaraya hayran kaldıklarını söyledi. Şerefoğlu, "Arin Gölü'nün güneyinde Van Gölü, kuzeyinde Süphan Dağı, bu eşsiz manzara karşısında her sene gelen flamingoları burada ağırlıyoruz. Küçük bir göl olmasına rağmen inanılmaz bir kuş cenneti.

Turkuaz rengindeki gölün en önemli misafirlerinden biri flamingolardır. Burada onları ürkütmemek için çok iyi makinelerle ve droneler ile görüntü almaya çalıştık. Çok güzel manzaralar oluştu, çok güzel görüntüler. Van Gölü, Arin Gölü ve Süphan Dağı'nın eşsiz güzelliklerini görüyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz, gelsinler ama kuşlarımızı ürkütmeden bu eşsiz güzellikleri görsünler" dedi.

Gezgin Gürsel Hilmi Koç ise "Adilcevaz ilçesinde Arin Gölü kenarındayız. Çok güzel bir gölümüz var. Burada flamingolar ve çeşit çeşit kuşlar var. Ama en güzeli flamingolar. Onları izliyoruz, fotoğraflarını çekiyoruz. Tabi bunun yanında da Süphan Dağı'nın eteğinde, Van Gölü'nün kenarında nefis bir göl. Herkesi buraya gelip bu güzellikleri izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.