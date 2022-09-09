Arin Gölü flamingoları kışa kadar misafir ediyor
Arin Gölü, flamingoların Türkiye'deki önemli konaklama alanlarından biri.
Flamingolar, Kuzey Afrika'dan İran'a doğru giderken Bitlis'in Arin Gölü üzerine konarak, doğaya renk katıyor.
Zarif flamingoların uğrak yeri olduğu göle bu süreçte bir çok ziyaretçi gelerek manzarayı fotoğraflandırıyor.
Flamingolar, Arin Gölü'nü bu yıl da es geçmedi
Göçmen kuşların Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan yolculuğunda dinlendiği Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü, bu yıl da flamingolara ev sahipliği yapıyor.
Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan gölde konaklayan flamingolar, kuraklık nedeniyle su çekilmesinin yaşandığı göle renk katıyor.
Akademisyenler göle akın ediyor
AA'nın haberine göre değişik kentlerden Arin Gölü'ne gelen akademisyenler, kuş gözlemcileri, doğaseverler ve fotoğraf sanatçıları, flamingoları ve diğer kuş türlerini görüntülüyor.
Havalar soğuyana kadar flamingolar gölde
Kasımın sonuna kadar Arin Gölü'nde kalacak flamingolar, havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç edecek. AA
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