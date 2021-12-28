Ankara-Zonguldak kara yolunda heyelan meydana geldi
Ankara-Zonguldak yolunda aniden heyelan meydana geldi. Yol ulaşıma kapatıldı.
Heyelan, saat 22.30 sıralarında Zonguldak- Ankara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Zonguldak yönünde yüksek kesimden kayan kaya parçaları ile birlikte toprak yığını nedeniyle kara yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı. Karayolları Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Trafik, diğer şeritten kontrollü şekilde çift yönlü olarak sağlandı. Karayolları ekipleri, iş makineleri ve kamyonlarla kayan toprağı temizlemek için çalışma başlattı.DHA
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