Akköprü Deresi, çöpten arındırıldı

Akköprü Deresi'ne gelişi güzel atılan çöpler çevreyi ve Van Gölü'nü tehdit ettiği gibi, çirkin bir görüntü de oluşturuyordu. Akköprü Deresi'ne atılan çöpler kötü koku ve kötü bir manzara oluştururken, dere yatağının bitişiğinde yaşayan vatandaşlar da ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalıyordu. Vatandaşların çağrısı üzerine harekete geçen Devlet Su İşleri ve belediye ekipleri, dereyi çöpten arındırdı. Duyarsız vatandaşlar tarafından Akköprü Deresi'ne atılan çöpler, Van için büyük öneme sahip olan Van Gölü'nü de büyük oranda tehdit ediyordu.

Duyarsız vatandaşlar tarafından dereye gelişigüzel dökülen çöp ve katı atıklarla çöp deresine dönen Akköprü Deresi, zaman zaman DSİ ve ilgili belediyeler tarafından temizlenmesine rağmen, belli bir süre sonra tekrar eski haline dönüyor. Duyarlı vatandaşlar, dereye dökülen çöplerin ve inşaat atıklarının akan suyla birlikte göle döküldüğünü belirterek, herkesi duyarlı olmaya davet ettiler.

Öte yandan Van Balığı'nın bugünlerde göç yolu olarak kullandığı Akköprü Deresi'ndeki çöplerin temizlenmesi olumlu karşılanırken, gelişi güzel atılan çöplerin göç yolundaki balıkları da olumsuz etkilediği belirtildi. Van Gölü Havzası'nda yaşamını sürdüren ve 14 bin insanın geçim kaynağı olan Van Balığı'nın üremek için tatlı sulara göç ettiği bu dönemde, yumurtalarını bıraktığı Akköprü Deresi, ilgili kurumlar tarafından çöpten arındırıldı.

AKKÖPRÜ DERESİ'NDEN 5 TON ÇÖP ÇIKARILMIŞTI

Öte yandan İpekyolu Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Akköprü Deresi'nde yapılan çalışmalar sonucunda, 5 ton çöp çıkarılarak dere temiz hale getirilmişti. Yapılan tüm uyarılara rağmen, duyarsız vatandaşların çöplerini gelişigüzel bir şekilde dereye dökmesi, kirliliğe neden oluyor. Dere, ilgili kurumlar tarafından sürekli temizlenmesine rağmen, belli bir süre sonra tekrar eski haline dönüyor.

Bölgegazetesi