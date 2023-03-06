AFAD Vanlıları mesajla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bugün Van'da kuvvetli fırtına beklentisinin olacağı ve vatandaşların Baca zehirlenmeleri, çatı uçmasi gibi tehlikelere karsi dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.