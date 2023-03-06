AFAD Vanlıları mesajla uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Van'da kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bugün Van'da kuvvetli fırtına beklentisinin olacağı ve vatandaşların Baca zehirlenmeleri, çatı uçmasi gibi tehlikelere karsi dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
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