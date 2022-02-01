8 Metrelik karlı yollar böyle açıldı

Yüksekova’da etkili alan kar yağışının ardından ilçeye bağlı Evliya Tepe, İran sınırında bulunan Esendere beldesine bağlı 3 bin 200 rakımlı Süpürge ve aynı güzergahtaki Engin Mayın, Kotul Meydan ile Tuğtepe askeri üs bölgelerinin yolu kapandı.

İlçeye bağlı 5 askeri üs bölge yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri de hemen harekete geçerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler, üs bölgelerindeki 20 kilometrelik alanda kar tünelleri açarak ilerleyebildi. Ekipler, fırtına nedeniyle yer yer 8 metreyi aşan karları temizleyerek, askeri üs bölgelerinin yolunu 4 gün süren çalışmayla yeniden ulaşıma açtı.dha