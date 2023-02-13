700 bine yakın Vanlı başka illerde yaşıyor

Van nüfusuna kayıtlı olan 1 milyon 638 bin 955 kişinin 949 bin 319 kişisi Van'da sınırları içerisinde, 689 bin 636 kişisinin ise diğer illerde yaşadığı tespit edildi.

TÜİK'in verilerine göre Van nüfusuna kayıtlı 22 bin 833 kişi Adana'da, 524 kişi Adıyaman'da, 958 kişi Afyonkarahisar'da, 3 bin 917'si Ağrı'da, 460 kişi Amasya'da, 31 bin 495 kişi Ankara'da, 35 bin 930 kişi Antalya'da, 699 kişi Artvin'de, 11 bin 206 kişi Aydın'da, 7 bin 442 kişi Balıkesir'de, 5 bin 54 kişi Bilecik'te, 661 kişi Bingöl'de, 3 bin 390 kişi Bitlis'te, bin 282 kişi Bolu'da, 937 kişi Burdur'da, 34 bin 942 kişi Bursa'da, 6 bin 866 kişi Çanakkale'de, 326 kişi Çankırı'da, 373 kişi Çorum'da, 6 bin 832 kişi Denizli'de, 2 bin 845 kişi Diyarbakır'da, 2 bin 464 kişi Edirne'de, 815 kişi Elazığ'da, bin 103 kişi Erzincan'da, bin 626 kişi Erzurum'da, 5 bin 81 kişi Eskişehir'de, 14 bin 776 kişi Gaziantep'te, 638 kişi Giresun'da, 489 kişi Gümüşhane'de, 3 bin 492 kişi Hakkari'de, 2 bin 285 kişi Hatay'da, bin 117 kişi Isparta'da, 26 bin 83 kişi Mersin'de ikamet ediyor.

Yine 256 bin 56 Vanlı İstanbul'da ikamet ederken, 35 bin 896 kişi İzmir'de, 955 kişi Kars'ta, 802 kişi Kastamonu'da, bin 467 kişi Kayseri'de, 2 bin 686 kişi Kırklareli'de, 456 kişi Kırşehir'de, 35 bin 83 kişi Kocaeli'nde, 16 bin 308 kişi Konya'da, 2 bin kişi Kütahya'da, bin 719 kişi Malatya'da, 6 bin 286 kişi Manisa'da, 520 kişi Kahramanmaraş'ta, bin 196 kişi Mardin'de, 17 bin 824 kişi Muğla'da, bin 429 kişi Muş'ta, 562 kişi Nevşehir'de, 539 kişi Niğde'de, 713 kişi Ordu'da, bin 511'i Rize'de, 8 bin 605'i Sakarya'da, bin 214'ü Samsun'da, bin 1 kişi Siirt'te, 249 kişi Sinop'ta, 676 kişi Sivas'ta, 35 bin 628 kişi Tekirdağ'da, 793 kişi Tokat'ta, bin 631 kişi Trabzon'da, 351 kişi Tunceli'de, bin 126 kişi Şanlıurfa'da, 922 kişi Uşak'ta ikamet ediyor.

Van nüfusu kayıtıl olan 949 bin 319 kişi kentte ikamet ederken, 542 kişi Yozgat'ta, bin 69 kişi Zonguldak'ta, 385 kişi Aksaray'da, 328 kişi Bayburt'ta, 300 kişi Karaman'da, 965 kişi Kırıkkale'de, bin 104 kişi Batman'da, bin 877 kişi Şırnak'ta, 406 kişi Bartın'da, 393 kişi Ardahan'da, bin 639 kişi Iğdır'da, 2 bin 502 kişi Yalova'da, 672 kişi Karabük'te, 283 kişi Kilis'te, 525 kişi Osmaniye'de, bin 301 kişi ise Düzce'de ikamet ediyor.

Kütüğü başka ilde olan fakat Van'da yaşayanların sayıları da belli oldu. Hakkari 53 bin 942 kişiyle rekor kırdı. TÜİK'in verilerine göre, bin 741 Adanalı, bin 119 Adıyamanlı, 918 Afyonkarahisarlı, 16 bin 443 Ağrılı, 577 Amasyalı, bin 289 Ankaralı, 482 Antalyalı, 333 Artvinli, 594 Aydınlı, 790 Balıkesirli, 118 Bilecikli, 924 Bingöllü, 191 Bolulu, 270 Burdurlu, 511 Bursalı, 267 Çanakkaleli, 429 Çankırılı, bin 125 Çorumlu, 704 Denizlili, 4 bin 141 Diyarbakırlı, 190 Edirneli, bin 82 Elazığlı, 324 Erzincanlı, 460 Eskişehirli, bin 240 Gaziantepli, 487 Giresunlu, 258 Gümüşhaneli, bin 310 Hataylı, 505 Ispartalı, bin 481 Mersinli, 496 İstanbullu, 868 İzmirli, 833 Karslı, 394 Kastamonulu, bin 144 Kayserili, 161 Kırklarelili, 651 Kırşehirli, 160 Kocaelili, bin 790 Konyalı, 486 Kütahyalı, bin 413 Malatyalı, 984 Manisalı, bin 507 Kahramanmaraşlı, 2 bin 137 Mardinli, 321 Muğlalı, 6 bin 106 Muşlu, 291 Nevşehirli, 622 Niğdeli, 902 Ordulu, 317 Rizeli, 379 Sakaryalı, bin 286 Samsunlu, 7 bin 420 Siirtli, 307 Sinoplu, bin 67 Sivaslı, 160 Tekirdağlı, 934 Tokatlı, 987 Trabzonlu, 238 Tuncelili, bin 855 Şanlıurfalı, 269 Uşaklı, bin 252 Yozgatlı, 382 Zonguldaklı, 432 Aksaraylı, 173 Bayburtlu, 254 Karamanlı, 634 Kırıkkaleli, 2 bin 304 Batmanlı, 15 bin 755 Şırnaklı, 169 Bartınlı, 332 Ardahanlı, bin 169 Iğdırlı, 56 Yalovalı, 252 Karabüklü, 248 Kilisli, 980 Osmaniyeli, 162 Düzceli Van'da ikamet ediyor.

Van Bölge Gazetesi