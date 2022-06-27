50 bin kadın Van’ın güzelliklerini keşfedecek

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz ayları boyunca kadınlara yönelik düzenlenecek olan gezi programında 50 bin kadın kentin güzelliklerini yeniden keşfedecek.

ÇEVRE 27.06.2022, 15:58
50 bin kadın Van’ın güzelliklerini keşfedecek

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz ayları boyunca kadınlara yönelik düzenlenecek gezi programıyla 50 bin kadın, Van ve çevresindeki tarihi ve ören yerlerine götürülmesi hedefleniyor. Kocaeli Dostluk Parkı’nda düzenlenen programla gezi projesinin açılış ve tanıtım programı yapıldı. Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ve kadınlar katıldı.

Programın açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van’ın doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle büyük bir zenginlik olduğunu belirtti. Van ve çevre bölgelerinde özellikle yaz aylarında görülmeye değer birçok güzel yerlerin olduğunu ifade eden Vali Balcı, “Bu çerçevede yeni bir proje başlattık.

İnşallah 50 bin kadınımızı Van’ımızın tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturacağız. Bir gezi programı çerçevesinde bunu büyükşehir belediyesi olarak gerçekleştireceğiz. Bu etkinliğin çok güzel olacağını düşünüyorum. Van’ın doğal ve tarihi güzelliklerini yerinde görmüş olacaksınız. Bir değişiklik olmuş olacaktır. Projenin gerçekleşmesinde emeği olan bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından ilk grupta yer alan 360 kadın, Muradiye Şelalesi, Akdamar Adası, Çatak Kanispi ve Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesini gezmek üzere yola çıktı.

Yorumlar (1)
Cengiz 4 saat önce
Boş işler imkanlar sunulmasın herkes kendi imkanlarıyla gelsin yeme içme gezi araç konaklama hepsi benim vergilerimle oluyor hakkımı helal etmiyorum
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