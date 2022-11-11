3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı

Van kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde de kar yağışı etkili oldu. Karla birlikte etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Kardan dolayı yolda kalan bazı araç sürücüleri zincir takarak yoluna devam ederken, Bahçesaray İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlık Trafik Büro Amirliği ekipleri, bölgeye giderek sürücülere yardımcı oldu. Kar yağışı ile birlikte Kara Yolları 11. Van Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri de yolda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için çalışmalara başladı.