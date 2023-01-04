2022 yılında 260 bin kişi Akdamar Adası’nı ziyaret etti

Van Gölü'nde bulunan ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Akdamar Adası ve üzerindeki Akdamar Anıt Müzesi’ni 2022 yılında 260 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

ÇEVRE 04.01.2023, 12:26
2022 yılında 260 bin kişi Akdamar Adası’nı ziyaret etti

Van’da yer alan ören yerlerinin her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirten Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, 2022 yılını hem pandemiden çıkışın hem turizm ile yeniden kavuşmanın ve turizm üzerinden dünyaya açılmanın bir kapısı olarak algıladıklarını söyledi.

2022 yılında 50 milyona yakın insanın Türkiye’yi ziyaret etmesinin büyük bir pasta olduğunu ve il olarak da bu pastadan iyi bir pay alınması gerektiğini belirtti. 2022 yılında yaklaşık 310 bin yerli ve yabancı turistin müze ve ören yerleri ziyaret ettiğini vurgulayan Uslu, “Bu da 2019 yılı yani pandemiden önce ile kıyasladığımızda 260 bini buluyordu.

Aradaki farkın kapatıldığını ve 2023 yılı itibariyle de Van ve ülkemiz için turizm anlamında iyi bir gelir olacağını, iyi bir tirajın yakalanacağını şimdiden görmek mümkün olur. Temennimiz ve umudumuz da bu yönde. Yapılacak olan çalışmalar da bunu gösterecek. Tabi yapılacak olan çalışmalar neticesinde 2023 yılında daha çok ziyaretçi potansiyelini yakalamayı hedefliyoruz. Hedefimiz olan 500 bini yakalayabilmek için çalışmalar yapmak zorundayız” dedi.

Turizmin farklı bileşenlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir sektör olduğuna dikkat çeken Uslu, “Bu sektörün bileşenlerini siz ne kadar güçlü tutabilirseniz, ilin tanıtımına katkı sağlayabilecek fonksiyonları daha iyi ön plana alabilirsiniz ve daha fazla turizm alanında destinasyon alanları oluşturabilirseniz, hem geceleme hem de konaklama açısından daha çok ziyaretçinin ili ziyaret etmesine olanak sağlamış olursunuz. Bu bağlamda yapılacak olan çalışmalar, turizm anlamında yakaladığımız istatistiğin 2023 yılında daha üst bir seviyeye taşınması içinde bir emsal temsil edecektir” ifadelerini kullandı.

2022 yılında yerli ve yabancı turistlerin en çok Akdamar Anıt Müzesi’ni ziyaret ettiklerini belirten Uslu, “Ağırlıklı olarak UNESCO Dünya Geçici Mirası listesinde yer alan Akdamar Adası’nda ziyaretçi sayısının daha çok olduğunu görmekteyiz.

Hem tekne turu ile yapılan tatlı bir seyahat hem karşınızda Artos Dağı’nın güzelliği ile birlikte masmavi denizin ortasında inci gibi parlayan Akdamar Anıt Müzesi’nin, daha çok ziyaretçi çekmesine sebep oluyor. Bu sadece Akdamar üzeri değil, Akdamar’dan sonra Van Kalesi, Çavuştepe Kalesi ve Urartu Müzemiz var. Bunları bütünsel olarak değerlendirdiğimizde bu sayıyı diğer ören yerlerimize de aktarmak zorundayız. Fakat 2022 yılı istatistiğine baktığımız zaman yaklaşık 260 binin üzerinde insanın sadece Akdamar Anıt Müzesi’ni ziyaret ettiğini söylemek mümkündür” diye konuştu.İHA

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