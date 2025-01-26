Bakanlık tarafından yapılan atamanın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Seyfullah Şağban, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Van İl Müdürlüğüne getirildiğini belirtti.

Şağban yaptığı açıklamada, “Sayın Bakanımız Murat Kurum Beyefendi’nin tensipleri ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan eyefendi’nin onayları ile Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü olarak atanmış bulunmaktayım.” ifadelerini kullandı.

Van’a en iyi şekilde hizmet edeceğini belirten Şağban, açıklamanın devamında şunları aktardı:

“Devletimizin ve milletimizin emrinde olmanın şuuru ve sorumluluğuyla hareket ederek, Van’ımıza en iyi şekilde hizmet etme gayreti içinde olacağım. Bu süreçte desteğini esirgemeyen tüm büyüklerimize şükranlarımı sunuyor, görevimin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”