Kaza, saat 03.30 sıralarında Kayseri- Malatya kara yolunda meydana geldi. Kayseri yönüne giden S.D. yönetimindeki 35 BFA 638 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Kazada, T.A., Z.B., F.B. ve H.A. yaşamını yitirdi, sürücü S.D. ile Z.A. isimli çocuk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 4 kişinin cenazesi ise yapılan inceleme sonrası Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Erzurum ve Muş’tan yola çıkan ve akraba olan araçtakilerin Konya’da yaşamını yitiren bir yakınlarının cenazesine gittikleri belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.