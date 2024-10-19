Celta Vigo - Real Madrid Maçında Arda Güler Oynayacak mı? Neden Yok?

Celta Vigo ile Real Madrid arasında oynanacak maçta Arda Güler'in durumu futbolseverler için merak konusu haline geldi. Genç yetenek Arda'nın bu önemli karşılaşmada yer alıp almayacağı ve neden kadroda bulunmadığına dair bilgiler sizlerle.

Arda Güler'in Maç Durumu

Celta Vigo ile Real Madrid arasındaki maçta Arda Güler’in durumu oldukça dikkat çekici. Yapılan açıklamalara göre, Arda'nın bu maçta ilk 11'de yer alması beklenmiyor; ancak yedekte bulunabileceği ifade ediliyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçın seyrine göre Arda’ya ikinci yarıda şans verebilir. Arda'nın sakatlık sonrası antrenmanlara dönmesi, onun forma giymesi için umutları artırıyor.

Neden Yok?

Arda Güler, geçtiğimiz dönemlerde yaşadığı sakatlık sebebiyle tam anlamıyla hazır durumda değil. Bu nedenle, teknik ekip onun maçta başlangıç kadrosunda bulunmasını istemiyor. Ancak, genç futbolcunun performansı ve antrenmanlardaki durumu, ilerleyen maçlar için olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Real Madrid'in Muhtemel Kadrosu

Celta Vigo karşısında Real Madrid'in sahaya çıkaracağı muhtemel kadro şu şekilde olacak:

Kaleci: Courtois

Defans: Lucas, Militao, Rüdiger, Mendy

Orta Saha: Tchouaméni, Camavinga, Modric, Bellingham

Forvet: Mbappé, Vinicius



Maçın heyecanı artarken, Arda Güler’in durumu da gözler önünde olacak. Futbolseverler, genç yeteneğin bir an önce sahalara dönmesini dört gözle bekliyor. Maçın sonucu ve Arda'nın gelecekteki performansı, Real Madrid taraftarları için büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.