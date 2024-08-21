Ünlü oyuncu, sunuculuk yaptığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla herkesi şaşkına çevirdi.

Wilma Elles'ten Beklenmedik Haber: Artık Türk Vatandaşı ve Yeni İsmi 'Mücella'!

Eşi Mehmet Şah Çelik ve çocukları Milat, Melodi, Manolya ile birlikte etkinliğe katılan Elles, Türk vatandaşı olduğunu duyurdu. Ancak asıl şaşkınlık yaratan, yeni ismi oldu: Mücella! "Aslında bunu açıklamayı hiç düşünmemiştim," diyen ünlü oyuncu, ailesiyle uyumlu olabilmek adına bu ismi seçtiğini belirtti. Mücella isminin, ailesindeki herkesin adının M harfiyle başlaması nedeniyle bir tesadüf olduğunu söyleyen Elles, "Ailemi çok seviyorum, bu akşam beni yalnız bırakmak istemediler," diyerek duygu dolu anlar yaşattı.

Bu şaşırtıcı açıklama, Wilma Elles'in hayranlarını ve izleyicileri hem şaşırttı hem de bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Mücella olarak yeni bir hayata adım atan ünlü oyuncu, bu kararıyla Türkiye'deki hayranlarını hem mutlu etti hem de hayretler içinde bıraktı.