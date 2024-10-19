Kaymakam, muhtarların evrensel demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturduğunu belirterek, onların katkılarının büyük olduğunu ifade etti. Bakan, muhtarlığın yönetimini noktadaki kurumsal temsilci olarak tanımladı ve bu kutsal görevin özünün siyasallaşmadan korunmasını diledi diledi. Muhtarların, hem milleti hem de devleti temsil etme üstlendiğini belirterek, tüm mahalle ve köy muhtarlarına selam ve sevgilerini iletti.

Karşılıklı Teşekkür ve Destek

Muhtarlar, Kaymakam Bakan'a bu anlamlı buluşma için teşekkür ederek, kendisine olan desteklerini ve iş birliği arzusunu dile getirdiler. Bu buluşma, yerel yönetim ile muhtarlar arasında dayanışmanın ve iletişimin güçlenmesine katkı sağladı.