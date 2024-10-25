Van Büyükşehir Belediyesi, Vanspor Futbol Kulübü tarafından bugün kamuoyuna yapılan “Büyükşehir Belediyesi Vanspor’dan otobüs desteğini çekti” şeklindeki açıklama cevaben bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, Van Büyükşehir Belediyesi olarak Vanspor’a uzun süredir birçok alanda destekler sunulduğu belirtilerek, “Yönetimi devraldığımız 31 Mart seçimleri sonrası da bu desteğimizin devam edeceğini birçok kez dile getirmiştik. Nitekim halen çokça sözünü etmek istemesek de birçok alanda hem maddi, hem manevi olarak desteklerimiz sürmektedir. Ancak tüm bunlara rağmen Vanspor yönetiminin bugün ‘Büyükşehir Belediyesi kulüpten desteğini çekti’ biçiminde yaptığı beyanat sonrası bu açıklamayı yapmayı zorunlu görüyoruz” denildi.

"BUGÜNE KADAR DESTEĞİMİZ SÜRDÜ"

Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere ve spor alanına büyük önem verdiği kaydedilen açıklamada: “Profesyonel ligde mücadele eden Vanspor’a ve taraftar gruplarına yönelik de eskiden bu yana belediyemizin çeşitli düzeylerde desteği olmuştur. Bizler görev başına geldikten sonra kamuoyunda Vanspor hakkında oluşan olumsuz algıya rağmen Van halkına ve Vanspor taraftarına olan saygımızdan desteğimizi devam ettireceğimizi deklare ettik. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde bulunan Şahabettin Özaslaner Spor Tesisleri 8 personeli ve tüm imkanlarıyla Vanspor’a tahsis edilmiştir. Yine kulübe sunduğumuz en önemli desteklerden biri olan belediyeye ait bir otobüsün tamamen kulübe tahsis edilmiş olmasıdır” denildi.

"PROTOKOL YAPILMASI GEREKİYOR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ancak gelinen aşamada bu otobüs tahsis işinin belli bazı yasal kurallar çerçevesinde olması gerektiği kanaatinin oluşması üzerine, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile yapılacak bir protokolle yardımın devam edebileceği öngörülmüştür. Çünkü 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun 21/3 maddesi uyarınca belediyelerin profesyonel spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapamayacağı açık bir şekilde düzenlenmiştir."

Aksi durumun belediyeyi ciddi manada bir hukuki ve idari sorumluluk altına sokacağı belirtilen açıklamada: "Bu sorunu gidermek için ve desteğin de kesilmemesi amacıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile protokol yapılarak desteğin bu şekilde sürdürülmesi düşünülmüştür. Vanspor yönetiminin protokol yapılması konusunda hem Valilik, hem de Gençlik Spor İl Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunacağını beyan etmesine rağmen şu ana kadar somut bir adım atılmamıştır. Henüz bu protokol işleminde herhangi bir sonuca ulaşılmadan Vanspor yönetimi tarafından 'belediye desteğini kesti' biçiminde yapılan açıklama art niyetlidir..." diye kaydedildi.

"VAN SPOR'A DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Van Spor'a desteğin devam edeceği kaydedilen açıklamada şöyle denildi: "Van halkı ve tüm Vanspor taraftar grupları bilmeli ki; Vanspor hepimizin takımıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bu takıma desteğimiz devam edecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Belediyemizi karalamaya dönük çabalara da kimse pirim vermemelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"