Meteoroloji tarafından yayımlanan verilere göre bugün Van’ın bazı ilçelerinde yer yer aralıklı yağış bekleniyor.

Van genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu ilçelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklık değerlerinin ise mevsim normalleri civarında seyredilmesinin beklendiği bildirildi.

Van’da bugün için tahmini hava durumu şu şekilde olacak;

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 15/28 C

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 15/28 C

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 15/28 C

Bahçesaray: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16/33 C

Başkale: Parçalı ve az bulutlu 15/27 C

Çaldıran: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13/27 C

Çatak: Parçalı ve az bulutlu 15/35 C

Erciş: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16/30 C

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 18/29 C

Gürpınar: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16/32 C

Muradiye: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18/32 C

Özalp: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14/29 C

Saray: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14/27 C