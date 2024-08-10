Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamalarına baktığımızda bugün Van'da hava durumunun ortalama 28 derece ve hissedilen hava sıcaklığının ise 26 derece olduğu, parçalı bulutlu bir havanın olduğu yönündedir.

Yağış oranının %0 olarak belirtildiği hava raporunda nem oranının %43 olduğu ve rüzgarın ise ortalama 13 kilometre/saat olduğu belirtildi.

Genel itibariyle Van hava durumuna baktığımızda şimdi 28 derece bir sıcaklık izlenmektedir. Diğer taraftan saat açısından baktığımızda saat 13'de 28, 14'e 29, 15 de 29, 16'da 29 ve saat 17:00'de yine 29 derece civarında bir sıcaklığın Van başta olmak üzere ilçelerinde hakim olması bekleniyor.