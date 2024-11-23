Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Artı Değer Van Spor FK, dakikalar sonra başlayacak maçta Buca Spor 1928 karşısında galibiyet arayacak.

Yeni Buca Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak maçta her iki takımın da 11’leri ve yedek kadroları belli oldu.

Ev sahibi ekip sahaya; Efe Doğan, Emre Erdem, Mehmet Erdem Uğurlu, Çağrı Ortakaya, Doğan Can Otman, Nizamettin Çalışkan, Cebrail İrtürk, Emre Nefiz, Buğra Akçagün, Mehmet Sak ve Yasin Öztekin ile çıkacak.

Buca Spor 1928’in yedek kadrosunda ise: Bayram Olgun, Berkin Özgür, Yılmaz Özeren, Osman Işıklı, Mecit Sercan Deniz, Batuhan Bayer, İsmail Haktan Odabaşı, Arda Yılman, Emir Bilgin, Zeki Yıldırım yer alacak.

Artı Değer Van Spor FK ise: Kurtuluş Yurt, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Onur Özcan, Muhammed Ali Doğan, Eyüp Akcan, Erdem Seçgin, Hasan Bilal, Rıdvan Dönmez, Fuat Bavuk ve Mert Örnek 11’i ile mücadele edecek.

Temsilcimizin yedek kulübesinde ise şu isimler bulunacak; Cantuğ Temel, Sedat Ablak, Medeni Bingöl, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Sergen Yatağan, Bekir Can Kara, Kerem Çağatay, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım, Harun Kavaklıdere ve Batuhan Kör.