29 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Bu hafta BİM'in aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken birçok ürün yer alıyor. 29 Mayıs ile başlayan ve belirlenen tarihler arasında geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan ürünler şöyle:
Teknolojik Ürünler:
Vestel 55" 4K Smart TV
Fakir Blender Seti
Piranha Kablosuz Işıklı Kulaklık
Züccaciye Ürünleri:
6'lı Kayık Tabak Seti
Düdüklü Tencere
2'li Çelik Tava Seti
Bahçe ve Ofis Ürünleri:
3'lü Bahçe Sandalyesi
Bambu Güneşlik
Ofis Koltuk Minderi
Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda ayrıca bebek ve çocuk ürünleri, mutfak gereçleri, züccaciye, elektronik ve daha birçok kategori yer alıyor. Tüketiciler bu ürünleri BİM mağazalarından 29 Mayıs'tan itibaren satın alabilecek.