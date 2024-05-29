29 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Bu hafta BİM'in aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken birçok ürün yer alıyor. 29 Mayıs ile başlayan ve belirlenen tarihler arasında geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan ürünler şöyle:

Teknolojik Ürünler:

Vestel 55" 4K Smart TV

Fakir Blender Seti

Piranha Kablosuz Işıklı Kulaklık

Züccaciye Ürünleri:

6'lı Kayık Tabak Seti

Düdüklü Tencere

2'li Çelik Tava Seti

Bahçe ve Ofis Ürünleri:

3'lü Bahçe Sandalyesi

Bambu Güneşlik

Ofis Koltuk Minderi

Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda ayrıca bebek ve çocuk ürünleri, mutfak gereçleri, züccaciye, elektronik ve daha birçok kategori yer alıyor. Tüketiciler bu ürünleri BİM mağazalarından 29 Mayıs'tan itibaren satın alabilecek.