Ağustos’ta Düşen Fiyatlar, Şimdi Yükselişte

Uzmanlar, bu gelişmelerin gıda fiyatları üzerinde potansiyel bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor FAO’nun gıda fiyat endeksi, Ağustos ayında şeker fiyatlarının yüzde 4,7 düştüğünü gösterirken, bu düşüş Hindistan ve Tayland’daki hasat iyileşmeleriyle birlikte uluslararası petrol fiyatlarının da etkisiyle gerçekleşmişti. Ancak, Brezilya'dan gelen son haberler bu düşüşü tersine çevirdi.

Yangınlar ve Kuraklık Üretimi Olumsuz Etkiliyor

Brezilya’nın şeker kamışı tarlalarındaki yangınlar, üretim görünümünde endişeleri artırırken, geçtiğimiz Ekim ayından bu yana süregelen kuraklık dönemi de verimliliği düşürüyor. Yangınların 450 bin hektar alanı etkilediği tahmin ediliyor ve bu durum fiyatların keskin bir şekilde yükselmesine yol açtı.

Fiyatlar Tarihi Zirveye Koşuyor

New York’ta en aktif ham şeker kontratları, son haftalarda yüzde 3,8 oranında yükselirken, neredeyse yüzde 16'lık bir kazanç elde etme yolunda ilerliyor. Bu, Ağustos 2008’den bu yana görülen en büyük haftalık artış olma potansiyeline sahip ve piyasalarda büyük bir heyecan yaratıyor.

Diğer Emtia Ürünlerini de Etkileyebilir

Brezilya’daki yangınların ve aşırı sıcakların etkisi, şeker fiyatlarının yanı sıra kahve ve kakao gibi diğer emtia ürünlerinin fiyatlarını da artırıyor. Bu durum, içecek ve tatlı sektöründe maliyetleri daha da sıkıntılı hale getirebilir ve tüketiciler üzerinde ek bir baskı yaratabilir.