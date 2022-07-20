Yayladaki kavgada ölen 4 kişinin cenazesi Van'a getirildi

Sabah saatlerinde Hakkari merkeze bağlı Bağışlı köyü Sarıtaş Bilgili Yaylası'nda iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kavganın ardından bölgeye çok sayıda asker ve güvenlik korucusu sevk edilirken, ölenlerin cenazesi de otopsi işlemleri için Van’ın Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki incelemenin ardından hayatını kaybeden Mehmet, Hüseyin, Mustafa ve Cangir M.'nin cenazeleri Van Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İHA