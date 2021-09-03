Yaralı ayı Van'a sevkedildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yaralı bulunan ayı, botla Zap Suyu’nun karşı tarafına geçirildikten sonra Van’a sevk edildi.

Bölge Haberleri 03.09.2021, 22:39
Yaralı ayı Van'a sevkedildi

Çukurca ilçesinde devam eden "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" için fotoğraf çekimine çıkan fotoğrafçılar, meşelik alanda buldukları kan izini takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucu yaralı ayıya ulaşıldı. Kayalıklardan düştüğü tahmin edilen ayı, festival kapsamında bölgede bulunan raftingcilerin botuyla Zap Suyu’nun karşı tarafına geçirilerek Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hemen ilk müdahalesi yapılan ve yavrusu olduğu öğrenilen ayı, demir kafese konularak tedavisi için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: İHA

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