Van'ın Muradiye İlçesinde Kaza!

Alınan bilgilere göre ilk kaza, ilçeye bağlı Kandahar Mahallesi’nde meydana geldi. Muradiye-Çaldıran karayolunda seyreden Ş.D. yönetimindeki 65 AS 316 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı yol ortasındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ş.D. (70) ile yanında bulunan R.D. (72) sıkıştıkları yerden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayı görerek yavaşlayan 34 AIV 553 plakalı otomobile ise 72 AF 698 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Otomobilde bulunan B.D. (22) ve R.A. (49) da yaralandı.