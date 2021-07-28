Van'ın Muradiye İlçesinde Kaza!

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bölge Haberleri 28.07.2021, 22:17
Van'ın Muradiye İlçesinde Kaza!

Alınan bilgilere göre ilk kaza, ilçeye bağlı Kandahar Mahallesi’nde meydana geldi. Muradiye-Çaldıran karayolunda seyreden Ş.D. yönetimindeki 65 AS 316 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı yol ortasındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ş.D. (70) ile yanında bulunan R.D. (72) sıkıştıkları yerden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayı görerek yavaşlayan 34 AIV 553 plakalı otomobile ise 72 AF 698 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Otomobilde bulunan B.D. (22) ve R.A. (49) da yaralandı.

Ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan 4 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edildi.

Kaynak: İHA

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Temmuz 2021
İmsak 03:21
Güneş 05:00
Öğle 12:18
İkindi 16:09
Akşam 19:26
Yatsı 20:58
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0