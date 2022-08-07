Van Gölü sahilinde kadınlar plajı açıldı

Tuşba Belediyesi tarafından yapılan plajın açılış programına katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda Van'da başarılı bir portre çizdiklerini söyledi.

Hep birlikte Van'da eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültür ve turizme, ulaşımdan iletişime, kırsal altyapıdan tarıma her alanda halkın huzuruna, refahına katkı sağlayacaklarını belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Türkiye bu coğrafyada bir güneş gibi parlıyor. Ben Van'ı da öyle hayal ediyorum. Van Gölü aslında bir deniz gibi. Van ileride güneş gibi parlayan Türkiye'de bir yıldız gibi ışık saçacak. Bir ticaret, lojistik merkezi, eğitim, moda, tarım yani hayatın, yaşamın bir merkezi olacak."

"İnsanımıza hizmet etmek istiyoruz"

Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise AK Partili belediyelerin her zaman ve her yerde eser ve hizmet siyasetiyle hareket ettiğini kaydetti.

Hizmet üretirken asla bahanelerin arkasında sığınmadıklarını aktaran Özhaseki, "Marifet ve hüner, bir şehri inşa ve ihya etmektir. Bunda da amaç halkın mutluluğunu savunmaktır. Bizim belediyecilikte amacımız budur." dedi.

AK Parti belediyeciliği olarak her yerde üç temel prensip üzerine hareket ettiklerini anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Birincisi insanımıza hizmet etmek istiyoruz. Asla kimsenin dinine, mezhebine, ırkına bakmayız. Amacımız tamamen hizmet. Gece gündüz, mazeret üretmeden, 'Paramız vardı, yoktu, azdı' demeden hizmet edeceğiz. İkincisi de çevrecilik. Allah ne yarattıysa hepsine merhametle yaklaşacağız çünkü Allah bu dünyayı bir denge üzerine yaratmış. O dengeyi insanoğlu bozduğu zaman zaten felaketler karşısına geliyor. Biz çevreci olacağız, çevreye saygı duyacağız ve asla AK Parti belediyeleri çevrecilikten taviz vermeyecek. Son olarak tevazu. Büyük devasa işleri yapabiliriz fakat bunları yaparken bir havaya girmeyeceğiz. Birinin derdi varsa çare olmak için sonuna kadar gayret etmeliyiz. Elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Kibir insanoğluna yakışmaz. Tevazu birinci vasfımız olmalı."

"Daha iyi işler yapacağız, daha güçlü olacağız"

AK Parti siyasetinin milleti birbirine düşüren değil eser ve hizmet siyaseti olduğunu dile getiren Özhaseki, hem yerelde hem de genelde geçmişteki bütün hükümetlerden daha başarılı işlere imza attıklarını vurguladı.

Sağlık, ulaşım ve enerji üretimi gibi birçok konuda çığır açacak projeleri hayata geçirdiklerini belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bir vesayet rejimi vardı. Sadece başörtü sorunu değil, doğuda bir vatandaşımız 'Kürt'üm' diyemiyordu. Dilini konuşamıyor, türküsünü söyleyemiyor ve propagandasını yapamıyordu. Alevi vatandaş, 'Aleviyim' demekten çekiniyordu. Üniversitelerde başörtülü kızlarımız rahatça tahsillerini yapamıyordu. Çok şükür bunlar geride kaldı. Benim için önemli olan bir şey de Sayın Cumhurbaşkanımız yurt dışında gittiğinde bizleri orada onurlu bir şekilde temsil etmesi. Bu, dünyaya değer. Daha öncekiler, aylar öncesinden randevu alamaya çalışırlardı. Sıradan insanlarla görüşebilmek için kapılarda beklerlerdi. Yurt dışındaki mevkidaşlarıyla karşılaştıklarında ezik durduklarında içim yanardı. Şimdi Allah'a hamdolsun dünyadan liderler Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek için sırada bekliyor. Biz kendi içimizde çalışacağız ve gayret edeceğiz. Daha iyi işler yapacağız ve daha da güçlü olacağız. Birliğimizden ve beraberliğimizden Allah'ın izniyle taviz vermeyeceğiz."

"Canla başla çalışmaya devam edeceğiz"

Van Gölü'nün turizmde hak ettiği değeri görmediğini söyleyen AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da "Geçmişte yaşanan terör olayları, salgın nedeniyle Van Gölü'nde turizmde bir gecikme oldu. Bunları en kısa zamanda geri kazanacağımıza inanıyorum. Önceki yıllarda otelcilerimizin, sanayicimizin, esnafımızın sıkıntıları bizi üzüyordu. Bugün bunları aşacağımıza inanıyoruz. Van'ı turizmde hak ettiği yere getireceğimize de inanıyoruz." diye konuştu.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ise kadınlar plajında 22 bin metrekare piknik alanı, 2 kattan oluşan sosyal tesis ile birlikte market, lavabo, su deposu, çocuk parkları ve ibadet alanının bulunduğunu aktardı.

Akman, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı aşkla ilçe için canla başla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, sanayi ve turizm ilçesi olan Tuşba'da böyle güzel tesislerin inşa edilmesinin çok önemli olduğunu bildirdi.

Konuşmaların ardından plajın açılışını yapan Özhaseki ve beraberindekiler, vatandaşlara aşure dağıttı.

Programa, AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve kurum amirleri katıldı. AA-İHA