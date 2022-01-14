Van Gölü'nde 7/24 nöbet tutuyorlar
Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ahlat ilçesinde konuşlu Van Gölü Asayiş Bot Komutanlığı, 2004 yılından bu yana 7/24 görevini sürdürüyor.
2004 yılından bu yana Ahlat ilçesinde konuşlu bulunan Van Gölü Asayiş Bot Komutanlığı, her türlü görev için 7/24 hazır bekliyor. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ahlat ilçesinde konuşlu Van Gölü Asayiş Bot Komutanlığının Van Gölü’ndeki her türlü göreve hazır olduğu belirtilerek, “Van Gölü’nde karadan ulaşılamayan koy ve kıyılarda, emniyet ve asayiş hizmetlerini yürütmek, karadan Van Gölü’ne veya gölden aksine intikal eden suç ve suçları takip etmek, orman yangınlarını ihbar etmek, usulsüz su ürünleri avcılığını önlemek, kültür ve tabiat varlıklarını korumak, yasadışı göçmen kaçakçılığını önlemek ve su üstü ulaşımına imkan veren motorlu ve motorsuz araçların denetimini yapmak maksadıyla 7/24 görevinin başında, milletimizin yanında, yakınında, desteğinde kısacası emrindedir” denildi. İHA
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