Van Gölü için yürüyen kadınlar Tatvan’a ulaştı

Van Gölü’nün kirlenmemesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yürüyüşün 5’inci etabı tamamlandı.

Bölge Haberleri 29.05.2022, 20:04
Van Gölü için yürüyen kadınlar Tatvan’a ulaştı

“Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor” projesi çerçevesinde 8 Mayıs günü Van’ın Edremit ilçesinde yürüyüş başlatıldı. Yaklaşık 150 kilometre yol yürüyen aktivistler, Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyüne ulaşarak, yürüyüşün 5’inci etabını tamamladı. 430 kilometre yol yürümeyi hedefleyen kadın ve erkek aktivistler, yürüyüşlerine gelecek nesillere temiz ve daha güzel bir göl bırakmak için devam edeceklerini belirtti.

Farkındalık etkinliğinde 150 kilometre yolu tamamladıklarını belirten Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Öğretim Görevlisi Erdoğan Özel, “Türkiye’nin en büyük gölü, dünyanın ise en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’ne dikkat çekmek için bir farkındalık etkinliği yapıyoruz. Van Gölü için kadınlar öncülüğünde Van Gölü’nün etrafını 430 kilometre kapsayacak biçimde bir yürüyüş planladık. Şu anda ise kadınlarımız önde, erkeklerimiz de arkada olacak şekilde yürüyüşümüz devam ediyor. Bugün 5’inci parkurdayız. Yaklaşık 150 kilometrelik bir mesafeye geldik. 5’inci parkurumuza Tatvan girişinde başladık” diye konuştu.

Amaçlarının Van Gölü’ne dikkat çekmek olduğunu dile getiren Özel, “Van Gölü’nün halk tarafından sahiplenilmesini sağlamak istiyoruz. Van Gölü kapalı bir havza ve etrafında yaşayan Vanlılar ve Bitlisliler olmak üzere maalesef kirletiyoruz. Gün geçtikçe de kirleniyor. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza ve gelecek kuşaklara bu güzelliği aktarabilmek için halkımızın sahiplenmesi gerekiyor. Bu amaçla bu yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 20 kişi olarak yürüyoruz. Tabi zaman zaman bu sayı artıyor. Şehir girişlerinde yüzleri buluyor. Yürüyüşümüz çerçevesinde yol üzerlerinde, sahilde temizlikler yapıyoruz. Yine halk ile buluşuyoruz ve bazen köylerde bizi misafir ediyorlar. Onlara da Van Gölü’nü anlatıyoruz. Bizim bu konuda ilk muhatap olacağımız insanlar, yine Van Gölü etrafında yaşayan öncellikle köylerdir. Çünkü köylerde gerek hayvancılık gerekse tarım ile ciddi anlamda kirletiliyor. Bu bilinci oluşturmamız gerekiyor. Yoksa gölümüz maalesef gelecek kuşaklara taşınamayacaktır” dedi.

"Son 10 etabımız kaldı"
Kadınlar öncülüğünde Van Gölü’ne dikkat çekmek amacıyla yürüyüşlerinin 5’inci etabına vardıklarını belirten iş kadını İrem Bayram da, “Bugün Van Gölü aktivistleri ile Van Gölü için kadınlar öncülüğünde yürüyoruz etkinliğinin 5’inci etabındayız. Van’ın Edremit ilçesinden başladık. Bugün aradan yaklaşık 3 hafta geçti ve şimdi ise Tatvan’a giriş yapıyoruz. Bugün aynı zamanda çöp toplama etkinliğimiz olacak. Son 10 etabımız kaldı. Van Gölü ve çevresini Van Gölü aktivistleri ile tamamen bitirmiş olacağız. Bu etkinliğimizin amacı, Van Gölü ve çevresinde yaşayanlara Van Gölü’nü temiz tutma farkındalığı oluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

Ulusal medyada Van Gölü ve çevresini güzel görüntülerle yansıtmak istediklerini söyleyen Bayram, “Van Gölü ve çevresinin aslında hak ettiği ama bizim şu ana kadar ulaşamadığımız turizm desteğini sağlayabilmek için bu yürüyüşü yapmaya devam edeceğiz. Van Gölü ve çevresinde herhangi bir güvenlik sıkıntısı olsaydı bizim burada yürüme ve bu etkinliği yapmamız söz konusu olmazdı. Biz kadınlar öncülüğünde burada herhangi bir koruma olmaksızın yürümeye devam ediyoruz. Saat ve zaman gözetmeden yürüyüşümüzün biteceği noktaya kadar geç saatlere kadar yürüyebiliyoruz” şeklinde konuştu. İHA

#van gölü #İrem Bayram
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