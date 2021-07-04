Van Gölü gelin ve damatların uğrak yeri oldu
NASA’nın düzenlediği yarışmada fotoğrafı birinci seçilen Van Gölü, gelin ve damatların uğrak yeri oldu.
Tatvan’da fotoğrafçılık yapan Ejder Bakırhan, gelin ve damatların dış çekim için özellikle Van Gölü’nün sahillerini tercih ettiklerini ve bunun da tanıtım için çok güzel olduğunu belirtti.
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