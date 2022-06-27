Van'dan Arama Kurtarma ekipleri bölgede! Akıntıya kapılan hemşire aranıyor

Siirt Pervari'de piknik yaptıkları esnada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isteyen hemşire Eyüp Güneş aranıyor. Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri de bölgedeki çalışmalara destek veriyor.

Bölge Haberleri 27.06.2022, 20:08
Van'dan Arama Kurtarma ekipleri bölgede! Akıntıya kapılan hemşire aranıyor

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.Pervari'nin Beğendik beldesi yakınlarında 17 gün önce ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Müküs Çayı ile Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyünden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesine doğru su altı ve üstünde arama gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, Hakkari Jandarma Arama ve Kurtarma, AFAD ve UMKE ekiplerinden oluşan yaklaşık 140 kişilik ekip görev alıyor.Kaya dipleri ve ağaçlık alanları kontrol eden ekipler, bazı yerlerde halat bağladıkları rafting botlarıyla arama yapıyor.Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kaybolmuştu. AA

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