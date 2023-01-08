Van'da kar ve tipi nedeniyle 28 yerleşim yerinin yolu kapandı
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 28 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 1, Çaldıran'da 2, Çatak'ta 1, Muradiye’de 12, Saray’da 10 ve Özalp ilçesinde ise 4 olmak üzere toplam 28 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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