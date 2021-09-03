Van Büyükşehir Belediyesinden sebze ve meyve denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte korsan sebze ve meyve sevkiyatının önüne geçmek için denetimlerini arttırdı.

Bölge Haberleri 03.09.2021, 13:33
Van Büyükşehir Belediyesinden sebze ve meyve denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte korsan sebze ve meyve sevkiyatının önüne geçmek için denetimlerini arttırdı.
Vatandaşların kaliteli sebze ve meyve tüketmesi, kayıtlı esnafın da haksız kazanç karşısında mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi kontrollerini sürdürüyor. İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığı Sebze ve Meyve Halleri Şube Müdürlüğü personelinden oluşan hal denetim ekipleri, kentin giriş-çıkışında uygulama noktaları oluşturdu.

Geceli gündüzlü denetimlerini sürdüren ekipler, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle hal kayıt sisteminde bildirimi yapılmayan sebze ve meyvenin kente girişine izin vermiyor.
Yapılan denetimler kayıtlı esnaf ve vatandaş tarafından memnuniyetle karşılanırken, denetimlerin artırılarak devam edeceği yetkililer tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

#van büyükşehir belediyesi #trafik
Yorumlar (0)
21°
açık
Namaz Vakti 03 Eylül 2021
İmsak 03:47
Güneş 05:17
Öğle 12:15
İkindi 16:00
Akşam 19:03
Yatsı 20:27
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0