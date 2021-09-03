Van Büyükşehir Belediyesinden sebze ve meyve denetimi
Van Büyükşehir Belediyesi, kentte korsan sebze ve meyve sevkiyatının önüne geçmek için denetimlerini arttırdı.
Van Büyükşehir Belediyesi, kentte korsan sebze ve meyve sevkiyatının önüne geçmek için denetimlerini arttırdı.
Vatandaşların kaliteli sebze ve meyve tüketmesi, kayıtlı esnafın da haksız kazanç karşısında mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi kontrollerini sürdürüyor. İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığı Sebze ve Meyve Halleri Şube Müdürlüğü personelinden oluşan hal denetim ekipleri, kentin giriş-çıkışında uygulama noktaları oluşturdu.
Yapılan denetimler kayıtlı esnaf ve vatandaş tarafından memnuniyetle karşılanırken, denetimlerin artırılarak devam edeceği yetkililer tarafından kaydedildi.
|İmsak
|03:47
|Güneş
|05:17
|Öğle
|12:15
|İkindi
|16:00
|Akşam
|19:03
|Yatsı
|20:27
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0