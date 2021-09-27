Van'a gelen araç kaza yaptı: 2 yaralı!
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kontrolden çıkan araç kaza yaptı; kazada 2 kişi yaralandı.
Bölge Haberleri 27.09.2021, 00:23
Kaynak: İHA
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