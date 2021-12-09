UMKE hamile kadın için harekete geçti
Van’da UMKE ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca Mahallesinde doğum vakası ihbarı üzerine herekte geçti.
Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca Mahallesinde doğum vakası ihbarı üzerine giden ambulansın kardan dolayı ilerlemediği haberi üzerine devreye UMKE ekipleri girdi. İl merkezinden yaklaşık 120 kilometre uzakta olan mahalleye 6 saat sonra ulaşan UMKE ekipleri, doğumun gerçekleştiğini görünce (Mahir) bebek ve Şehnaz Taşar isimli anneye ilk müdahaleyi yaptı. Bebek ve annenin sağlıklı olduğunu tespit eden UMKE ekibi, nakil reddini aldıktan sonra geri döndü.
UMKE ekibinin çalışmalarını takdirle karşılayan hasta yakınları kendilerine teşekkür etti. İHA
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