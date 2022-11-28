Tuşba'nın kırsalına üvey evlat muamelesi!

Tuşba Belediyesi, elinde kalan atıl durumdaki malzemelerle 7 kırsal mahalleye kurduğu oyun gruplarını "modern alanlar" diye servis etti.

‘Şehirde ne varsa kırsal mahallelerde de o olacak’ şiarı ile yola çıkan Tuşba Belediyesi, ilçe merkezine sıfır, temiz ve konseptli parklar kurarken, kırsal mahallelerde bulunan alanlara ise ikinci el, atıl ve kullanılması tehlike arz eden oyun grupları kuruyor.

Tuşba'nın Kozluca, Koç, Akçaören, Karaağaç, Yumrutepe, Çolpan ve Kolsatan mahallelerindeki okulların bahçelerine paslı çocuk oyun grubu kurduran Başkan Akman, “Çocuklarımız daha modern bir ortamda oyun oynayabilecek” dedi.

Yerel seçimler öncesi Tuşbalılara verdikleri sözleri yerine getirme çabası içinde olduklarını dile getiren Başkan Akman, “Şehirde ne varsa kırsal mahallelerimizde de o olacak şiarıyla çıktığımız bu hizmet yolculuğunda belediye olarak imkanlarımızı zorlayarak en uzaktaki mahallemize hizmetlerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. İnsanlarımıza dokunmayı ve çocuklarımızın gönlünü almaya çalışıyoruz. Parkımızın mahalle sakinlerine ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

KIRSALA İKİNCİ SINIF MUAMELE!