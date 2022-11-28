Tuşba'nın kırsalına üvey evlat muamelesi!

Tuşba Belediyesi, elinde kalan atıl durumdaki malzemelerle 7 kırsal mahalleye kurduğu oyun gruplarını "modern alanlar" diye servis etti.

Bölge Haberleri 28.11.2022, 13:45
Tuşba'nın kırsalına üvey evlat muamelesi!

Tuşba Belediyesi, elinde kalan atıl durumdaki malzemelerle 7 kırsal mahalleye kurduğu oyun gruplarını "modern alanlar" diye servis etti.

‘Şehirde ne varsa kırsal mahallelerde de o olacak’ şiarı ile yola çıkan Tuşba Belediyesi, ilçe merkezine sıfır, temiz ve konseptli parklar kurarken, kırsal mahallelerde bulunan alanlara ise ikinci el, atıl ve kullanılması tehlike arz eden oyun grupları kuruyor.

Tuşba'nın Kozluca, Koç, Akçaören, Karaağaç, Yumrutepe, Çolpan ve Kolsatan mahallelerindeki okulların bahçelerine paslı çocuk oyun grubu kurduran Başkan Akman, “Çocuklarımız daha modern bir ortamda oyun oynayabilecek” dedi.

Yerel seçimler öncesi Tuşbalılara verdikleri sözleri yerine getirme çabası içinde olduklarını dile getiren Başkan Akman, “Şehirde ne varsa kırsal mahallelerimizde de o olacak şiarıyla çıktığımız bu hizmet yolculuğunda belediye olarak imkanlarımızı zorlayarak en uzaktaki mahallemize hizmetlerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. İnsanlarımıza dokunmayı ve çocuklarımızın gönlünü almaya çalışıyoruz. Parkımızın mahalle sakinlerine ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

KIRSALA İKİNCİ SINIF MUAMELE!

Tuşba'da yaşayan bazı vatandaşlar durumu WanHaber'e değerlendirdi. Kırsal mahallede yaşayan çocukların bile öteki olarak değerlendirildiğini belirten vatandaşlar, paslı ve atıl durumda olan oyun gruplarının kurulmasına tepki gösterdi. Merkezdeki alanlara sıfır ve modern parkların kurulduğunu belirten vatandaşlar, "köylülere sıfır bir oyun grubunu bile çok görüyorlar. Belediyenin deposunda çürümeye terk edilmiş atıl durumdaki malzemeleri köylere kurarak hizmet yaptık mesajı veriyorlar. Oyun grupları yamalı, paslı ve tehlike arz ediyor. Belediyenin bu hatadan dönmesini, kırsala da önem vermesini istiyoruz" şeklinde konuştular.

#tuşba belediyesi
Yorumlar (1)
BAJOO 34 dakika önce
Merak etmeyin çocukların mutluluğu 2 ci veya 3 üncü ele bakmaz.
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