Tuşba Belediyesi'nden çiftçilere tam destek

Van Büyükşehir Belediyesi ile Tuşba Belediyesi, Tuşba’daki çiftçilere destek olmak amacıyla bir yandan tarımsal sulama kanallarını temizliyor bir yandan da tarım arazilerinin reglajını yapıyor.

Bölge Haberleri 22.06.2021, 14:30
Tuşba Belediyesi'nden çiftçilere tam destek

Tuşba ilçesinde yaşayan çiftçilerin sıkıntı yaşamadan tarımsal faaliyetlerini yürütebilmeleri için çalışma başlatıldı. Çiftçilerin sorunsuz bir mevsim geçirmeleri için Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa Özkaynak Mahallesi’nde yürüttükleri sulama kanalı temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçede bulunan sulama kanallarını temizleyerek çiftçilere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti. Gerçekleştirilen çalışma ile sulama kanallarındaki çalı, taş, toprak ve atıkların temizlendiğini ifade eden Başkan Akman, bu çalışmayı tüm mahallelerde yürüteceklerini kaydetti. Başkan Akman, “Bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı su kaynaklarında ciddi anlamda azalma var. Sulama kanalları taş, toprak ve çalılarla dolu olunca da büyük ölçüde su kaybı yaşanıyor. Bunun için su akış yollarını açarak çiftçilerin daha bol su ile sulama yapmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak aynı zamanda kırsal mahallelerin arazi yollarının reglajını da yaptıklarını dile getiren Başkan Akman, desteklerinden dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür etti. Özellikle yaz aylarının başlaması ile birlikte iş yükünün arttığına dikkat çeken Başkan Akman, “Geniş bir coğrafyaya sahip olan Tuşba’mızda vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda tüm ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Ekiplerimiz bir yanda tarım bölgelerindeki arazi yollarını açma ve reglaj çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da vatandaşımızın rahatı ve huzuru için gelen diğer taleplerini yerine getiriyor. Tüm ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hayvancılığı, tarımı, turizmi ve eğitimi ile daha yaşanabilir bir Tuşba için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor’’ şeklinde konuştur.

Yapılan sulama kanalı ve arazi yollarının reglaj çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Özkaynak Mahalle sakinleri ise Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür ederek, “Başkanımız her konuda bize destek oluyor. Sulama kanallarının temizlenmesi ve arazi yollarının reglajı bizim için büyük önem taşıyor. Bundan dolayı valimiz ile belediye başkanımıza teşekkür ederiz” dediler.

#tuşba belediyesi #salih akman
Yorumlar (0)
16°
açık
Namaz Vakti 24 Haziran 2021
İmsak 02:46
Güneş 04:36
Öğle 12:14
İkindi 16:08
Akşam 19:41
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23