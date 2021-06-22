Tuşba Belediyesi'nden çiftçilere tam destek

Tuşba ilçesinde yaşayan çiftçilerin sıkıntı yaşamadan tarımsal faaliyetlerini yürütebilmeleri için çalışma başlatıldı. Çiftçilerin sorunsuz bir mevsim geçirmeleri için Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa Özkaynak Mahallesi’nde yürüttükleri sulama kanalı temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçede bulunan sulama kanallarını temizleyerek çiftçilere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti. Gerçekleştirilen çalışma ile sulama kanallarındaki çalı, taş, toprak ve atıkların temizlendiğini ifade eden Başkan Akman, bu çalışmayı tüm mahallelerde yürüteceklerini kaydetti. Başkan Akman, “Bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı su kaynaklarında ciddi anlamda azalma var. Sulama kanalları taş, toprak ve çalılarla dolu olunca da büyük ölçüde su kaybı yaşanıyor. Bunun için su akış yollarını açarak çiftçilerin daha bol su ile sulama yapmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak aynı zamanda kırsal mahallelerin arazi yollarının reglajını da yaptıklarını dile getiren Başkan Akman, desteklerinden dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür etti. Özellikle yaz aylarının başlaması ile birlikte iş yükünün arttığına dikkat çeken Başkan Akman, “Geniş bir coğrafyaya sahip olan Tuşba’mızda vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda tüm ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Ekiplerimiz bir yanda tarım bölgelerindeki arazi yollarını açma ve reglaj çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da vatandaşımızın rahatı ve huzuru için gelen diğer taleplerini yerine getiriyor. Tüm ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hayvancılığı, tarımı, turizmi ve eğitimi ile daha yaşanabilir bir Tuşba için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor’’ şeklinde konuştur.

Yapılan sulama kanalı ve arazi yollarının reglaj çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Özkaynak Mahalle sakinleri ise Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür ederek, “Başkanımız her konuda bize destek oluyor. Sulama kanallarının temizlenmesi ve arazi yollarının reglajı bizim için büyük önem taşıyor. Bundan dolayı valimiz ile belediye başkanımıza teşekkür ederiz” dediler.