Tuncelililer, Munzur Nehri'nde serinledi

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Tunceli’de hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca kent sakinleri ile yurt içi ve yurt dışından memleketine dönenler, serinlemek için meşe ağaçlarıyla kaplı dağların arasından akan Munzur Nehri'ne akın etti.

Hafta sonunun da etkisiyle kadın, çocuk, genç yaşlı yüzlerce kişi, doğal plajlarda nehre girdi. Kimisi buz gibi suya atladı kimisi ise plajda voleybol oynadı. Şezlonglarda güneşlenenler de oldu.

EGE VE AKDENİZ’İ İSTEMİYORLAR

Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden memleketlerine dönenler nedeniyle plajlarda yoğunluk her geçen gün artarken, tatilini geçirmek için Paris'ten geldiğini söyleyen Doğan Mikail, Ege ve Akdeniz yerine Tunceli'ye tercih ettiklerini dile getirdi.

Mikail, "Tunceli'yi çok sevdiğim için her sene gelirim. Suyu ve ortamı çok güzel. Ege ve Akdeniz artık alışılmış bir yer. Doğayla iç içe olduğu için burayı tercih ediyoruz." dedi.