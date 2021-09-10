Tatvan’da kavga: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Tatvan ilçesinde dün öğle saatlerinde S.Ö. ile C.G. isimli şahıslar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüdüğü kavgada S.Ö aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. C.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.