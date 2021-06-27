Samanın fiyatı yükselecek!
Batman ovasındaki çiftçiler, kuraklık nedeniyle saman sıkıntısı çekilebileceğini belirterek; “Doğu’ya saman gidiyor. Şu anda kırmızı mercimek samanın tonu 1800 TL’den alıcı buluyor. Kış mevsiminde saman altın değerinde olacak” diyorlar.
DOĞU İLLERİNİN SAMANI BATMAN’DA
Batman ovasındaki bazı hububat üreticileri, şunları söylediler; “Doğu illerinden Muş, Bingöl, Van, Kars, Ardahan ve Iğdır’daki besiciler Batman ve Diyarbakır’ın Bismil ilçesi ovasından saman alıyor. Doğu bölgesinden hatta Karadeniz’den saman almaya gelen besicileri göz önünde bulunduruyoruz. Şimdiden Batman çevresindeki besiciler de önlem alıyor. Böyle giderse samanın fiyatı daha da artar.” (Batman Çağdaş)
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