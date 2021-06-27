Samanın fiyatı yükselecek!

Büyükbaş hayvanlar için erken önlem alan çiftçiler, verim alamadıkları hububatın samanı için şimdi de stoka yöneldi. Kırmızı mercimek saman tonu 1800, buğday saman tonunun ise 800 TL’den alıcı bulduğu Batman’da anızları samana çevirdiklerini belirten bazı çiftçiler; “Büyükbaş hayvan besicileri, kış mevsiminde sıkıntı yaşamak istemiyor. Bu yıl hububatta verim yoktu. Herkes daha çok tarlasındaki samanı değerlendirdi. Doğu illerinden samana aşırı talep var. Tarlada samanı stokluyoruz. Çünkü kış mevsiminde altın değerinde olan saman bulunamıyor” dediler.

DOĞU İLLERİNİN SAMANI BATMAN’DA

Batman ovasındaki bazı hububat üreticileri, şunları söylediler; “Doğu illerinden Muş, Bingöl, Van, Kars, Ardahan ve Iğdır’daki besiciler Batman ve Diyarbakır’ın Bismil ilçesi ovasından saman alıyor. Doğu bölgesinden hatta Karadeniz’den saman almaya gelen besicileri göz önünde bulunduruyoruz. Şimdiden Batman çevresindeki besiciler de önlem alıyor. Böyle giderse samanın fiyatı daha da artar.” (Batman Çağdaş)