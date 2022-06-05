Pandemide ara verilen 'İnci Kefali Göçü Festivali' başladı

Van Valiliği ve Erciş Kaymakamlığı’nca Erciş Balık Bendi'nde yapılan festivale, Vali Ozan Balcı, Kaymakamı Nur Mehmetbeyoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Sadece Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek adeta uçarcasına derelere akın eden inci kefalinin göçü, izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor.

Vali Balcı festivalde yaptığı konuşmada, inci kefalinin kentin tanıtımına katkısı olduğunu belirterek, korunması gerektiğine dikkati çekti.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu ise göç yolculuğundaki inci kefalinin sadece Van'a ait bir değer değil, dünya mirası olduğunu söyledi. Mehmetbeyoğlu, bu doğa harikası olayın gelecek kuşaklara da aktarılması gerektiğini dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından, Atakan Çelik Kültür Merkezi Korosu konser verdi, ana sınıfı öğrencileri çeşitli gösteriler sundu. Sergi çadırlarının açılışı da yapıldıktan sonra festival, halk müziği sanatçısı Ender Balkır’ın konseriyle devam etti. İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki alanda yapılan festival 3 gün sürecek. DHA