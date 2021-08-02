Meteorolojiden Van'a Uyarı!

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Bölge Haberleri 02.08.2021, 11:19 02.08.2021, 11:20
Meteorolojiden Van'a Uyarı!

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinin yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Van ve Hakkari illerinin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın doğu ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağışların Van ve Hakkari’nin doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi. İHA

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