Kars'ta göç etmeyen leylek kara yakalandı

Kars'ta aralık ayı kar yağışıyla başladı. Gece başlayan kar yağışı sabaha kadar etkili oldu. Yağış sonrası kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Selim ilçesinde ise göç etmeyen bir leylek dikkat çekti. Beyaza bürünen arazide gezinen leylek çevredikler tarafından görüntülendi.DHA