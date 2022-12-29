İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van’a geliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği programa katılmak üzere Van'a geliyor.
İçişleri Bakan Soylu, bir takım ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Van'a geliyor.
Öğlen saatlerinde Van'da olması beklenen Soylu'nun saat: 14:00'da Evliya Çelebi Uygulama Otelinde 'En iyi narkotik polisi anne' programına, akabinde saat 15:30'da ise İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak olan araç teslim törenine katılması bekleniyor.
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