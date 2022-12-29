İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van’a geliyor

İçişleri Bakan Soylu, bir takım ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Van'a geliyor.

Öğlen saatlerinde Van'da olması beklenen Soylu'nun saat: 14:00'da Evliya Çelebi Uygulama Otelinde 'En iyi narkotik polisi anne' programına, akabinde saat 15:30'da ise İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak olan araç teslim törenine katılması bekleniyor.