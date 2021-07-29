Hakkari - Van yoluna kayalar düştü!

Hakkari-Van yolunda etkili olan yağışlardan dolayı karayolunun birçok noktasında kayalar düşerken ulaşımda zorluklar yaşandı.

Bölge Haberleri 29.07.2021, 10:42
Hakkari - Van yoluna kayalar düştü!

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi ile Başkale ilçesinde bağlı Albayrak Mahallesi bölgesinde etkili olan yağışlardan dolayı bir çok araç ilerlemekte zorluk yaşadı. Yağmurla birlikte dağlardan inen kayalar ve çamur kütleleri yolları ulaşıma kapattı. Karayolları ekiplerinin başlattığı çalışmalarla birlikte kapanan birçok nokta tekrar temizlenerek ulaşıma tekrar açıldı.

Öte yandan aşırı yağışlardan dolayı birçok hayvanın da telef olduğu belirtildi. Karayolları ekipleri yola çıkacak sürücüleri mecbur olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyanırken vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: İHA

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