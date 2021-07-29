Hakkari - Van yoluna kayalar düştü!
Hakkari-Van yolunda etkili olan yağışlardan dolayı karayolunun birçok noktasında kayalar düşerken ulaşımda zorluklar yaşandı.
Öte yandan aşırı yağışlardan dolayı birçok hayvanın da telef olduğu belirtildi. Karayolları ekipleri yola çıkacak sürücüleri mecbur olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyanırken vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.
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