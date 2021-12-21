Hakkari'de okullar tatil mi? Kentte taşımalı eğitime ara verildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Valiliğimizin aldığı karar ile yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Aralık 2021 Salı günü İlimiz Merkezinde taşımalı eğitime, Yüksekova İlçemizde ve bağlı köylerinde ise okullarımızın tamamında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.