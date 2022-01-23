Hakkari'de Dilimli Barajı dondu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının 25 derecenin altına düşmesiyle Dilimli Barajı'nın yüzeyi, kısmen dondu. Buz kalınlığı 17 santimetreyi bulurken, ortaya seyirlik manzaralar çıktı.

Hakkari ve çevresinde dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye düşmesiyle Yüksekova ilçesindeki Dilimli Barajı'nın yüzeyi, kısmen buz tuttu. Buz kalınlığı 17 santimetreyi buldu.

Donan göl seyirlik manzaralar oluştururken, ziyaretçiler baraj çevresinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Doğa fotoğrafçısı Erhan Karahan "Yüksekova Dilimli Barajı, havanın soğumasıyla birlikte buz tuttu. Donmuş haliyle görsel şölen sunuyor. Biz de bunu fotoğraflamak için yılın belirli zamanlarında buraya gelip, çekimlerimizi yapıyoruz" dedi. DHA