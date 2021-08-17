Gevaş'ta 9 yıllık sorun tarihe karıştı

Van'ın Gevaş ilçesinde yaklaşık 9 yıl önce yapımına başlanan ancak tamamlanamayan Yukarı Ark sulama kanalı sorunu, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'in girişimleri sonucu çözüme kavuşturuldu.

2012 yılında DSİ 17. Bölge Müdürlüğü tarafından kapalı boru sistemi nedeniyle kapatılan ve yıllarca ilçe halkının en büyük sorunlarından biri haline dönüşen Yukarı Ark sulama kanalı, Gevaş Belediyesi ve Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu çözüme kavuşturuldu.

Van'da en fazla tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü Gevaş'ta, önemli bir sorun daha çözüme kavuşturuldu. Yaklaşık olarak 5 milyon TL civarında harcama yapılarak Yukarı Ark sorunu çözüme kavuşturulurken, tarım arazileri ise suya kavuştu.

"9 YILDA YAPILAMAYAN ARKI, BU YIL İTİBARİYLE BİTİRİYORUZ"

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, "Yukarı Ark sorunu ilçemizin kanayan yarasıydı. Dokuz yıl içerisinde bitmeyen yukarı ark çilesini yoğun girişimlerimiz sonucunda sona erdirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah geri kalan diğer arklarımızı da en yakın zamanda hayata geçireceğiz. Bilindiği gibi 31 Mart seçimlerinden sonra Yukarı Ark mevzusu herkesin diline adeta pelesenk olmuştu. 9 yıldır devam eden ve bitmeyen bir arktan ötürü, maalesef onlarca çınarlık ağacımız kurumuştu. Çabalarımız neticesinde 9 yılda yapılamayan arkı, bu yıl itibariyle bitiriyoruz. 9 kilometrelik arkamızın tamamı, bu yıl itibariyle bitmiş olacak. Vatandaşlarımız bir nebze dahi olsa, bu çileden kurtulmuş olacaklar. Arkın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi