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Gevaş'ta 9 yıllık sorun tarihe karıştı

Gevaş Belediyesi, ilçenin kanayan yarası olan Yukarı Ark sorununu çözüme kavuşturarak, ilçede tarım arazilerini suya kavuşturdu.

Bölge Haberleri 17.08.2021, 12:06
Gevaş'ta 9 yıllık sorun tarihe karıştı

Van'ın Gevaş ilçesinde yaklaşık 9 yıl önce yapımına başlanan ancak tamamlanamayan Yukarı Ark sulama kanalı sorunu, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'in girişimleri sonucu çözüme kavuşturuldu.

2012 yılında DSİ 17. Bölge Müdürlüğü tarafından kapalı boru sistemi nedeniyle kapatılan ve yıllarca ilçe halkının en büyük sorunlarından biri haline dönüşen Yukarı Ark sulama kanalı, Gevaş Belediyesi ve Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu çözüme kavuşturuldu.

Van'da en fazla tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü Gevaş'ta, önemli bir sorun daha çözüme kavuşturuldu. Yaklaşık olarak 5 milyon TL civarında harcama yapılarak Yukarı Ark sorunu çözüme kavuşturulurken, tarım arazileri ise suya kavuştu.

"9 YILDA YAPILAMAYAN ARKI, BU YIL İTİBARİYLE BİTİRİYORUZ"

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, "Yukarı Ark sorunu ilçemizin kanayan yarasıydı. Dokuz yıl içerisinde bitmeyen yukarı ark çilesini yoğun girişimlerimiz sonucunda sona erdirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah geri kalan diğer arklarımızı da en yakın zamanda hayata geçireceğiz. Bilindiği gibi 31 Mart seçimlerinden sonra Yukarı Ark mevzusu herkesin diline adeta pelesenk olmuştu. 9 yıldır devam eden ve bitmeyen bir arktan ötürü, maalesef onlarca çınarlık ağacımız kurumuştu. Çabalarımız neticesinde 9 yılda yapılamayan arkı, bu yıl itibariyle bitiriyoruz. 9 kilometrelik arkamızın tamamı, bu yıl itibariyle bitmiş olacak. Vatandaşlarımız bir nebze dahi olsa, bu çileden kurtulmuş olacaklar. Arkın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi

#gevaş belediyesi #gevaş #murat sezer
Yorumlar (3)
Sefik 22 saat önce
Van İpekyolu millet bahçesi toprakale arasında teleferik yapilsin
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Rezalet manzaralar 20 saat önce
DSİ hangi yıl Şamran, Akköprü, Kurubaş ve diğer kanalları temizleyecek? Göl kirleniyor, mahalleler kokuyor. Dere ve kanallardaki yüz kamyon yükü çöp ve pislik temizlenmeyi bekliyor ama oralı olan yok.
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Sahipsiz memleket 20 saat önce
Dokuz yılda bititilemeyen 9 kilometrelik ark. Sulanamayan araziler, kuruyan onca ağaç. Onca maddi zarar. Dokuz yıl sonra nihayet biri çıkıp sağ olsun çözüyor.
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