Feribota yükleme yapılan vagonlardan biri Van Gölü'ne düştü

Edinilen bilgiye göre olay, Tatvan Feribot İskelesi'nde meydana geldi. Van'a gönderilmek üzere feribota yükleme yapılan vagonlardan bir Van Gölü’ne düşerken, diğeri de askıda kaldı. Vagonun suya düşmesiyle yükleme çalışmaları durdurulurken, vagonu sudan çıkarma çalışmaları başlatıldı. İHA